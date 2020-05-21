Триллер нового времени обойдется без красной дорожки

21.05.2020, 23:18, Новости дня

В аварийном режиме продюсеры лос-анджелесской кинокомпании Lexicon организовали предпремьерную встречу с журналистами по новому фильму «Пойнт-Дефайенс» (Point Defiance). Никакой красной дорожки, никаких переполненных залов, никаких вечеринок «для своих». Время пандемии диктует свои жесткие правила, переведя все общение создателей фильма и журналистов в аскетичный режим онлайн.

Ранее предполагалось, что этот напряженный психологический триллер с элементами мистики выйдет в лимитированный кинотеатральный прокат. Однако в связи с локдауном американских кинотеатров картина «Пойнт-Дефайенс» вышла на этой неделе в виртуальном варианте. Она доступна подписчикам сервисов «видео по заказу» и большинства стриминговых платформ.

Пойнт-Дефайенс, название большого парка в Такоме, штат Вашингтон, где происходит действие, можно перевести как «точка отпора» или «момент вызова».

В большом комфортабельном доме в гуще леса живет в одиночестве биржевый брокер Питер (актер Дерек Филлипс). Он находится под домашним арестом за некое преступление. Монитор-браслет на его ноге ограничивает его передвижения периметром дома. Его младший брат Алекс (Джош Кротти), не в пример старшему энергичный и темпераментный, заявляется без приглашения. Крутой мускулистый парень отбыл военную службу в Афганистане, чему доказательством станут любительские видеописьма, которые Алекс посылал брату. Вопреки возражениям Питера Алекс «заказывает» на дом девушку по вызову. Красотку зовут Кристал (Лорен Илейн) , и она сыграет важную роль в дальнейшем действии. Дело в том, что год назад в этой местности пропала без вести молодая девушка. Детективы Барнс и Фрипп (Сара Батлер и Стивен Свэдлинг) ведут расследование исчезновения, и персона Питера вызывает у них в этой связи сильное подозрение.

Кристал (Лорен Илейн)

Фильм поставил режиссер Джастин Фойя (Justin Foia) по сценарию, написанному им вместе с братом Тимоти Фойя (Timothy Foia). Продюсером выступил Марк Матиас Сэйр (Mark Mathias Sayre).

Время и рутина

В виртуальном пресс-джанкете через Zoom принял участие корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Модератор джанкета опытный пиарщик Генри Эшелман (Henry Eshelman) сравнил свою миссию с тем, как бортпроводники в салоне самолета инструктируют пассажиров при взлете как пристегнуть привязные ремни.

«Я очень вас прошу, – сказал он, обращаясь с участникам съемочной группы и журналистам, – при необходимости нажимать на команду mute (без звука). Это в том случае, если к вам в комнату войдет собака или кошка, или ваш сосед начнет сверлить дрелью».

Мы знакомимся с главным героем, находящимся под домашним арестом. Миллионы людей находятся сейчас в положения самоизоляции и карантина из-за пандемии коронавируса. Корреспондент «Голоса Америки» поинтересовался у режиссера, усматривает ли он какую-либо аналогию.

«Да, это очень странное совпадение, – ответил Джастин Фойя. – Конечно, мы не могли такого предвидеть, ведь фильм был закончен задолго до начала пандемии. Но раз уж так получилось, это все очень своевременно и поучительно. Правда же, Дерек, это же чистое дежавю?»

«Да, то, что переживает мой герой, очень похоже на рутину, в которой мы все оказались из-за пандемии, – продолжил тему Дерек Филлипс, исполнивший роль Питера. – Ты встаешь утром, чистишь зубы, принимаешь душ и не можешь вспомнить, какой день недели сегодня. Время остановилось. Это рутина, и она порой мучительна».

Жанр мистического триллера чрезвычайно популярен сегодня. Чем он привлек создателей фильма?

«Я всегда был поклонником триллера как жанра, – сказал Джастин Фойя. – Мы с братом Тимоти всегда держали за пазухой несколько интересных сюжетов. Вы знаете, как сложно снимать такое кино в независимом статусе, со скудным финансированием. Может, поэтому мы с братом крупно поссорились. А потом решили конфликт между братьями реализовать в фильме. Там есть все, что полагается для триллера – убийство, труп, преследование, поиск виновного и тайна. Нам очень помогло для настроя само место съемки. Спасибо, Марк!».

Благодарность адресована продюсеру Марку Сэйру, который выбрал для съемок живописный заросший лесом остров Вашон в парке Такома. Секрет выбора локейшн прост. Марк вырос на этом острове, получил степень бакалавра в области сценического искусства в Университете Пьюджет-Саунд в Такоме. Сегодня он является президентом кинокомпании Lexicon со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе.

«Сам дом, амбар и окружающая их природа идеально подошли для создания саспенса», – сказал Марк Сэйр. – Мне эта сельская идиллия хорошо знакома с детства. Я помню, как мы с соседскими ребятами играли на ферме, наблюдали за овцами, козами, кроликами».

Как привлечь публику

«Этот фильм можно смело назвать локальным, – подчеркнул Джастин Фойя. – Многие участники жили, учились и работали в разные годы в Сиэтле, Такоме и других городах штата Вашингтон. В этой части страны существует если не киноиндустрия – это понятие очень обязывающее, – то своя кинокультура. Я бы не хотел, чтобы фильм буквально ассоциировался с военной темой только потому, что герой Алекса прошел Афганистан. Прошел наяву или только в сознании старшего брата, это я не буду конкретизировать, чтобы не лишать будущего зрителя возможности самому прийти к каким-либо выводам. Но мой брат Тимоти консультировался с ветеранами-военнослужащими и военными экспертами, чтобы по части достоверности все было на должном уровне. Скажу только, что вся эта загадочная история завязана на столкновении самолюбий Питера и Алекса».

Сара Батлер, также уроженка штата Вашингтон, сыграла одного из детективов, расследующих дело об исчезновении девушки. Она известна по двум хоррор-фильмам из серии «Я плюю на ваши могилы», а также по другому продюсерскому проекту Сэйра – «Сомнения Томаса».

Детектив Барнс (Сара Батлер)

«Моя роль достаточно проста, – сказала Сара, – Полицейская держит Питера под подозрением, и у нее есть для этого все основания. Питер у моей героини на радаре, и с каждым новым визитом в его дом ее уверенность в том, что дело нечисто, растет. Она сильная, уверенная в себе, как полюбившиеся мне детективы из сериала The Wire (в русской версии «Прослушка»). Мне нравятся жанры триллера и ужасов, у них есть своя преданная аудитория. Но нужно зацепить зрителя, так что ставки всегда высоки, и очень постараться, чтобы привлечь публику».

Актриса и манекенщица Лорен Илейн, уроженка Калифорнии, выступила в роли проститутки Кристал, загадочным образом связанной с основной детективной линией.

«Вы будете смеяться, но я очень боюсь киношных пугалок, – призналась Лорен. – А этот пустынный остров, заросший лесом, просто идеальное место для нагнетания ужаса. Для своей героини я придумала сложную, глубокую биографию, надеюсь, это ощущается на экране».

Не перепутать рубашки

«Мы снимали очень быстро, управились за 11 дней, – сказал Джастин Фойя. – В среднем в день осваивали семь страниц сценария. В Лос-Анджелесе нам удалось заранее порепетировать с Дереком Филлипсом и Джошем Кротти, так что на съемках мы знали,

что делать. Главное, покадровая последовательность сюжета. Нужно в спешке не перепутать рубашки, чтобы герой входил в комнату в той же рубашке, в которой он только что из нее вышел. Конечно, основная психологическая нагрузка легла на Джоша. Персонаж Джоша Алекс – главная фигура в этой истории наравне с Дереком, и Джош своей кипучей энергетикой буквально забирает весь кислород».

«Совершенно замечательно поработала наша оператор Оливия Куан, – добавил Марк Сэйр. – Она времени не теряла, и когда выдавалась минутка, снимала по своему усмотрению фоновые кадры – лес, пространство вокруг дома. И именно эти кадры великолепно подошли для создания тревожного настроения».

Как участники съемочной группы справляются с режимом карантина?

«Тут главное – не забыть, как тебя самого зовут», – со смехом заметил британский актер Стивен Свэдлинг, сыгравший копа, напарника героини Сары Батлер. Он известен по двум фильмам из серии «Кикбоксер».

«Конечно, очень противно сидеть безвылазно дома, – сказал Дерек Филлипс. – Но что делать, если от этого зависит твое здоровье и твоя жизнь. Я оборудовал некое подобие спортзала в своем гараже, и это меня спасает». Во время монолога Дерека раздался громкий лай, и стало понятно, что еще спасает актера в условиях самоизоляции.