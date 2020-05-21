Помпео назвал условия для возвращения США к Договору по открытому небу

21.05.2020, 23:18, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление в связи с выходом США из Договора по открытому небу, о котором Вашингтон в четверг официально уведомил остальных участников соглашения. Предполагается, что США выйдут из договора через полгода. «Однако мы можем пересмотреть свое решение, если Россия вернется к полному соблюдению Договора», – отметил Помпео.

«Краеугольный камень разработанной президентом Трампом Стратегии национальной обороны – защита американского народа, американского образа жизни и интересов безопасности США, – подчеркнул Помпео. – Как дал понять президент, Соединенные Штаты должны трезвым взглядом оценить все соглашения через призму сегодняшней реальности и понять, отвечают ли до сих пор эти соглашения интересам страны. После тщательного рассмотрения с учетом отзывов наших союзников и ключевых партнеров стало совершенно ясно, что оставаться стороной Договора по открытому небу более не отвечает интересам США».

Как отметил госсекретарь, договор заключался с целью обеспечить всем участникам повышенный уровень прозрачности, взаимопонимания и сотрудничества. «То, как Россия имплементирует и нарушает Договор по открытому небу, подрывает эту ключевую функцию, направленную на укрепление доверия, и, по сути, усиливает недоверие и угрозы для нашей национальной безопасности, что делает дальнейшее участие США в договоре нерациональным».

«В то время как Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры, которые являются участниками Договора, выполняют свои обязательства, Россия годами грубо и постоянно нарушала Договор различными способами, – отметил Помпео. – К сожалению, это касается не только Договора по открытому небу, поскольку Россия систематически нарушает многие свои обязательства в сфере контроля над вооружениями. Хотя Договор по открытому небу нацелен на укрепление доверия с помощью неограниченных пролетов, демонстрирующих, что ни одной из сторон нечего скрывать, Россия последовательно ведет себя так, будто она вольна выключать и включать обязательства по своему желанию, незаконно отказывая в доступе или ограничивая доступ к наблюдательным полетам в рамках Договора по открытому небу, когда пожелает».

«Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с оккупированными грузинскими регионами Абхазией и Южной Осетией, тем самым пытаясь подкрепить свои ложные заявления о том, что эти оккупированные территории являются независимыми государствами. Выбор аэродрома в Крыму для дозаправки летательных аппаратов, осуществляющих полеты в рамках Договора по открытому небу, также является попыткой подкрепить претензию на аннексию полуострова, которую Соединенные Штаты не принимают и никогда не примут. Россия также незаконно ввела ограничение на дальность полетов над Калининградом, несмотря на тот факт, что этот анклав стал местом значительного наращивания военной мощи, где, судя по заявлениям российских чиновников, размещены ракеты ближнего радиуса действия с ядерной боевой частью, нацеленные на НАТО. В 2019 году Россия неоправданно отказала США и Канаде в совместном наблюдательном полете над крупными российскими военными учениями».

По словам Помпео, в предшествующие годы Россия также неоднократно нарушала Договор, в том числе неправомерно объявляя форс-мажорные обстоятельства для введения ограничений воздушного пространства. Как подчеркнул госсекретарь, это наносит удар по ключевой цели Договора – укреплению доверия.

Госсекретарь отметил, что проблемы не ограничиваются нарушениями положений Договора. «Москва все чаще использует Договор по открытому небу в качестве инструмента для содействия военному принуждению, – заявил он. – Вместо того чтобы использовать Договор по открытому небу в качестве механизма повышения доверия и уверенности посредством обеспечения военной прозрачности, Россия превращает Договор в оружие, в инструмент запугивания и угроз».

«Тем, кто предлагает Соединенным Штатам ответить симметричными мерами, аналогичными провокационным действиям и нарушениям России, мы говорим: это лишь еще больше подорвет основную цель Договора и усилит напряженность и недоверие между Соединенными Штатами и Россией, – заявил Помпео. – Договор по открытому небу призван был внести вклад в международную безопасность, но он был искажен и извращен в своей реализации и теперь служит российским целям, несовместимым с этой безопасностью».

«Мы понимаем, что многие наши союзники и партнеры в Европе все еще находят ценность в Договоре, и мы благодарны за вдумчивые отзывы, которые они нам дали, пока мы изучали эти вопросы. Если бы не ценность, которую они придают Договору, мы, вероятно, вышли бы из него уже давно. Однако мы не хотим растягивать нынешние проблемы Договора, связанные с угрозами и недоверием, порожденными Россией, просто для того, чтобы поддерживать пустой фасад сотрудничества с Москвой».

«Можете не сомневаться: ответственность за эти события и за продолжающееся расшатывание архитектуры контроля над вооружениями несет только Россия. Мы по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, союзников и партнеров, предусматривает механизмы проверки и обеспечения соблюдения и объединяет партнеров, ответственно выполняющих свои обязательства. Но мы не можем оставаться в соглашениях о контроле над вооружениями, которые нарушаются другой стороной и активно используются не для поддержки, а скорее для подрыва международного мира и безопасности. Как уже отмечалось, мы можем быть готовы пересмотреть это решение, если Россия продемонстрирует возврат к полному соблюдению этого Договора об укреплении доверия, но без такого изменения курса Кремля наш путь приведет к выводу через полгода», – резюмировал госсекретарь.