 

“Шансы есть”. Сергей Сироткин может стать пилотом Renault

21.05.2020, 23:15, Новости дня

Российский гонщик программы SMP Racing, бывший пилот Williams Сергей Сироткин сообщил, что у него есть шансы вернуться в состав команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Рено" в 2021 году? "Шансы есть, боремся", – приводит слова Сироткина ТАСС.

Ранее стало известно, что действующий пилот Renault Даниэль Риккьярдо в сезоне-2021 года займет место боевого пилота в McLaren. Таким образом, место во французской команде станет вакантным. 

Напомним, в 2018 году Сироткин был пилотом Williams. Также Сергей в разное время являлся тест-пилотом Renault, Sauber и McLaren.



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