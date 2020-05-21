“Шансы есть”. Сергей Сироткин может стать пилотом Renault

21.05.2020, 23:15, Новости дня

Российский гонщик программы SMP Racing, бывший пилот Williams Сергей Сироткин сообщил, что у него есть шансы вернуться в состав команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

"Рено" в 2021 году? "Шансы есть, боремся", – приводит слова Сироткина ТАСС.

Ранее стало известно, что действующий пилот Renault Даниэль Риккьярдо в сезоне-2021 года займет место боевого пилота в McLaren. Таким образом, место во французской команде станет вакантным.

Напомним, в 2018 году Сироткин был пилотом Williams. Также Сергей в разное время являлся тест-пилотом Renault, Sauber и McLaren.