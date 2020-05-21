Настасья Самбурская посетовала на “ужасную жизнь” в съемной квартире

21.05.2020, 22:53, Разное

Популярная ведущая и певица Настасья Самбурская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о проблемах, с которыми ей приходится столкиваться в период жизни на съемной квартире. Также знаменитость поделилось своим мнением о неурядицах переездов.

Размещенное на странице фото телезвезда сопроводила довольно пространными откровениями о причинах, последние дни вызывающих её стресс. Дело в том, что Настасья Самбурская в настоящее время затеяла ремонт в приобретенной недавно квартире и поэтому вынуждена временно обитать в съемном жилье. Главной причиной дискомфорта красавицы, по её словам, является “катастрофическая” слышимость, при которой после её телефонного разговора в позднее время соседи стучат в стену, а процесс установки соседского смартфона на зарядку слышен даже ей. К слову, ведущая выдвинула идею о том, что необходимо ввести практику суточного “тестирования” квартир перед их арендой. Также она призналась, что за 17 лет проживания в столице успела совершить пару десятков переездов, о которых “страшно вспоминать”. К слову, сам процесс переезда певица считает “диким стрессом”.

Стоит отметить, что фотоснимок, который опубликовала знаменитость в своем микроблоге, несколько диссонирует с гневными эмоциями, отраженными ей в аннотации. В частности, на фото Самбурская предстала облаченной в ультракороткое платье, сияющее серебристыми переливами. Её взгляд томно обращен на воображаемого зрителя, и ничуть не выдает какой-либо рассерженности.

Публикация красотки вызвала весьма неоднозначные отзывы. Немалая часть фолловеров поспешили выразить солидарность с звездой экрана в части возмущения некомфортными условиями жизни на съемных квартирах. Некоторые, к слову, посоветовали Самбурской лично осуществлять контроль проведения ремонта в собственном жилье, не доверяя его “мужскому фактору”, попутно пожелав ей “терпения”. А некоторые поклонники и вовсе не придали значения тематике поста, восхитившись красотой ведущей: “Красотка ты, Настя!”.