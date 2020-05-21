 

СМИ сообщили о госпитализации Рамзана Кадырова с подозрением на COVID-19

21.05.2020, 22:50, Разное

В четверг ряд российских СМИ опубликовал данные о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров был госпитализирован. Журналисты утверждают, что он находится в одной из московских больниц.

Сообщалось также, что у Кадырова и его помощника Ахмеда Дудаева подозревают коронавирус COVID-19. Позже сам Дудаев заявил, что эта информация не соответствует действительности, однако уточнять местонахождение чеченского лидера не стал.



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