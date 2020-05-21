 

Прилюдно помочившимся на танк россиянином заинтересовалась полиция

21.05.2020, 22:50, Разное

Новокузнецкие полицейские проводят проверку в связи с публикацией в Сети видеозаписи, на которой запечатлен акт вандализма. Непристойный поступок неизвестного мужчины сняла на камеру местная жительница.

На кадрах видеоролика видно, как компания молодых людей развлекается неподалеку от боевых машин, установленных в одном из городских парков. В какой-то момент один из них взбирается на танк и мочится на него. В настоящее время правоохранители устанавливают личность злоумышленника.



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