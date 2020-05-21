 

НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН

21.05.2020, 22:30, Новости дня

В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Заседание пройдет на уровне послов. Источник ТАСС сказал, что участники заседания обсудят «последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями».

Официальный представитель британского правительства сообщил, что Великобритания «понимает беспокойство относительно несоблюдения со стороны России», но сама «остается привержена договору», передает РИА «Новости».

Лондон назвал США «ближайшим союзником» и заявил, что «продолжает работать с ними в интересах общей безопасности и процветания».

Напомним, Россия потребовала от США разъяснений по поводу заявления американского президента Дональда Трампа о выходе из Договора по открытому небу. У России, по ее словам, также есть ряд претензий к Вашингтону.



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