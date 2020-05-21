Кабмин Украины опубликовал постановление об адаптивном карантине. Кафе смогут принимать посетителей с 10 июня

21.05.2020, 22:15, Новости дня

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о введении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня.

В соответствии с решением правительства, все карантинные ограничения продлеваются еще на месяц на всей территории Украины. Однако с 22 мая региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям смогут принимать решение об ослаблении карантина, если область соответствует трем критериям: среднее количество случаев COVID-19 за последние семь дней составляет меньше 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях охраны здоровья, которые принимают больных COVID-19, не превышает 50%; количество ПЦР- и ИФА-тестов составляет более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Как сказано в постановлении, с 22 мая регионы, соответствующие этим критериям, могут разрешить:

проведение спортивных мероприятий при участии не более 50 человек без зрителей (для проведения соревнований с участием более 50 человек нужно разрешение Минздрава);

проведение религиозных служб при условии, что на 10 м² находится не больше одного человека;

деятельность гостиниц (кроме функционирования ресторанов в гостиницах);

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном внутриобластном и международном сообщении (число пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения);

с 25 мая:

работу метрополитенов (перевозчик должен контролировать, чтобы все пассажиры были в масках или респираторах);

посещение учреждений дошкольного образования;

с 1 июня:

работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров (групповые занятия с участием более 10 человек по-прежнему будут запрещены);

посещение занятий в группах не более 10 человек (речь о подготовке ко вступлению в вузы или профтехучилища или к сдаче экзаменов при выпуске);

железнодорожные пассажирские перевозки во всех видах внутреннего сообщения. Если поезд следует в регион, где карантинные ограничения еще не ослаблены, он должен быть заполнен максимум наполовину;

межобластные пассажирские автотранспортные перевозки (с тем же ограничением, что и ж/д-транспорт);

с 10 июня:

работу заведений общественного питания, в том числе – прием посетителей в помещениях;

работу учреждений культуры. Посетителей должно быть не больше одного человека на 5 м²;

работу отелей;

с 15 июня:

авиасообщение.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.

По состоянию на 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 из них умерли, 6227 выздоровели.