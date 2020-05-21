Жительницу Тульской области обвинили в реабилитации нацизма за фотографию Гитлера на сайте “Бессмертного полка”

21.05.2020, 22:10, Новости дня

Следственный комитет России завел уголовное дело о реабилитации нацизма на жительницу Тульской области – за публикацию фотографии Адольфа Гитлера на сайте “Бессмертного полка”.

“По предварительным данным, 13 мая 2020 года девушка, находясь у себя дома, зарегистрировалась на сайте “Бессмертный полк – онлайн”, после чего разместила на нем фотографию Адольфа Гитлера, указав его как героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны”, – говорится в сообщении ведомства.

По статье о реабилитации нацизма ей грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Организаторы “Бессмертного полка”, которым в этом году из-за эпидемии коронавируса пришлось провести акцию в онлайн-формате, пожаловались на нескольких пользователей, которые загружали на сайт фотографии нацистов.

IP-адреса этих людей организаторы передали Следственному комитету, а тот после проверки возбудил уголовные дела по той же статье о реабилитации нацизма против четверых россиян: Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска.