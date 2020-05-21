 

Путин наградил Шойгу орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами: его дают за боевые действия

21.05.2020, 22:10, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахПрезидент России Владимир Путин подписал указ о награждении министра обороны Сергея Шойгу орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени с мечами, сообщает пресс-служба Кремля. 

Сам указ не опубликовали, поэтому неизвестно, за какие заслуги Шойгу наградили. Отмечается, что президент также поздравил министра с днем рождения – 21 мая ему исполняется 65 лет.

Орденом “За заслуги перед Отечеством” с мечами награждаются военнослужащие за отличия в боевых действиях. Сам Шойгу обязательную срочную службу в армии не проходил – вместо нее он учился на военной кафедре в Красноярском политехническом институте.

Шойгу является единственным в России кавалером ордена Андрея Первозванного с мечами, изготовление которого, по данным РБК, обошлось в 1 млн рублей. Этот орден вручается за “исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России”.

У министра обороны еще есть звание Героя России, ордена “За заслуги перед Отечеством” (II, III степеней), орден Александра Невского, орден Почета и орден “За личное мужество”.

Ранее Путин присвоил звание Героя труда (вторую по статусу награду в России) своему другу детства миллиардеру Аркадию Ротенбергу – за “особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста”. 

Его брат и также друг Путина Борис Ротенберг в 2019 году был награжден орденом Александра Невского “за заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность”.

 



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