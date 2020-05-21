Задержанных за избиение педофила полицейских освободили в Новгородской области

21.05.2020, 22:08, Новости дня

Сотрудники уголовного розыска, которых заподозрили в избиении предполагаемого педофила и задержали в Новгородской области, освобождены, сообщила адвокат одного из правоохранителей Юлия Сергеева.

Сергеева представляет интересы Эдгара Афанасьефа. По ее словам, полицейских освободили с формулировкой «отпали основания для задержания». Адвокат считает, что «сработал» сильный «общественный резонанс». Она поблагодарила СМИ и жителей Боровичей, передает Пятый канал.

При этом Сергеева заявила, что задержанные находились под стражей без предъявленных обвинений, а также не имели возможности сразу обратиться за помощью к адвокатам. Она подчеркнула, что «оснований для задержаний не было абсолютно».

Сергеева отметила, что дело открыли 22 апреля, Афанасьефа допросили как свидетеля 29 апреля. Она сказала, что «ряд следственных действий не проводился».

«Действия производились незаконно, потому что он был в статусе свидетеля. Опознание незаконно! Ему фактически был придан статус подозреваемого. Понимаете? Это незаконно!» – сообщила она, сообщив, что направила жалобу в вышестоящие инстанции.

В частности, подано заявление на имя главного прокурора Новгородской области.

Напомним, по версии следствия, в марте 2019 года полицейские в Новгородской области нанесли множественные телесные повреждения жителю Хвойнинского района, который в то время был подозреваемым в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В Боровичах состоялся пикет в защиту полицейских, пишет «ВНовгороде.ру».

Расследование дела в отношении обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей завершено и находится на рассмотрении в суде.