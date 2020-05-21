Итальянские медики сообщили о новом последствии заражения коронавирусом

21.05.2020, 21:53, Разное

Итальянские врачи информировали коллег о том, что следствием заражения коронавирусом может быть не только поражение дыхательных путей. По словам специалистов, их исследование выявило негативное влияние SARS-CoV-2 на щитовидную железу.

Инцидент был выявлен в процессе изучения врачами истории болезни одной 18-летней пациентки. Девушка обратилась в клинику, заявив о болях в области шеи и гортани, учащенном сердцебиении и наличии высокой температуры. Примечательно, что за две недели до этого у молодой итальянки был диагностирован COVID-19. В итоге, после тщательного обследования, у неё выявили подострый тиреодит – заболевание, связанное с щитовидной железой.

Как рассказали медики, подобные нарушения в работе органа характерны для людей, которые переболели острыми вирусными респираторными инфекциями. “Мы пишет о первом случае подострого тиреодита после инфекции SARS-CoV-2. Мы предупреждает врачей о дополнительных и незарегистрированных клинических проявлениях, связанных с COVID-19”, – информировали эксперты на страницах издания Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.