Конгресс США захотел помешать Трампу самовольно выходить из договоров
21.05.2020, 21:48, Новости дня
В Конгресс США внесен проект закона, который должен помешать главе американского государства Дональду Трампу выходить из международных договоров без одобрения законодателей.
Об этом сообщает ТАСС.
В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. РФ сочла его решение «прискорбным», а также сообщила о собственных претензиях к США в рамках договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет