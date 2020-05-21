 

Конгресс США захотел помешать Трампу самовольно выходить из договоров

21.05.2020, 21:48, Новости дня

В Конгресс США внесен проект закона, который должен помешать главе американского государства Дональду Трампу выходить из международных договоров без одобрения законодателей.

Об этом сообщает ТАСС.

В четверг Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. РФ сочла его решение «прискорбным», а также сообщила о собственных претензиях к США в рамках договора. При этом у Москвы заготовлен план «Б».



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