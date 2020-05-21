Противозачаточные таблетки влияют на “гормон любви” – исследование

21.05.2020, 21:35, Разное

Противозачаточные таблетки признаны надежным и безопасным средством предупреждения нежелательной беременности. Но с их применением связаны несколько побочных эффектов, к которым относятся и изменения настроения.

Новое исследование, проведенное учеными из Орхусского университета и опубликованное в Scientific Reports, дает вероятное физиологическое объяснение влияния гормональной контрацепции на настроение. Его авторы обнаружили, что под действием противозачаточных таблеток у женщин повышается в крови уровень гормона окситоцина, который часто называют «гормоном любви».

«Окситоцин – гормон, который в норме вырабатывается организмом во время социальных взаимодействий и эмоционального сближения, он укрепляет социальное поведение», – объяснил профессор Майкл Винтердаль (Michael Winterdahl), соавтор исследования.

В новом исследовании ученые измерили у 185 молодых женщин уровни различных гормонов, которые могут влиять на настроение, в крови. Эта научная работа впервые показала связь приема противозачаточных таблеток с увеличением уровня окситоцина.

Винтердаль сообщил, что постоянно повышенный уровень окситоцина может свидетельствовать, что гормон не вырабатывается в той же динамике, что в норме. Возможно, именно этот механизм объясняет влияние противозачаточных таблеток на настроение. Именно динамика выработки окситоцина важна для ощущения близости, привязанности к партнеру и любви.

Авторы предполагают, что новые данные помогут со временем понять, почему некоторые женщины подвержены изменениям настроения под действием гормональной контрацепции больше, чем другие. Также открытие может привести пересмотру профиля безопасности разных противозачаточных таблеток.