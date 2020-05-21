Два конгрессмена направили TikTok вопросы об обработке детских данных и связях с Пекином

21.05.2020, 21:31, Новости дня

Двое высокопоставленных республиканцев из Палаты представителей в четверг направили письмо основателю популярного приложения TikTok с вопросами о потенциально незаконном использовании данных о несовершеннолетних пользователях и о связях с китайским правительством.

Ведущий республиканец в Комитете по вопросам энергетики и торговли Грег Уолден и высокопоставленный член подкомитета по правам потребителей Кэти Макморрис Роджерс поинтересовались у создателя приложения, какие данные американских пользователей оно собирает и какими данными делится с Коммунистической партией Китая или другими государственными структурами, а также хранится ли информация об американцах на территории Китая.

«То, что TikTok, по-видимому, имеет тесные связи с китайским правительством, вызывает беспокойство по поводу вашей политики сбора и хранения данных», – говорится в письме.

Письмо адресовано Чжану Имину – основателю и главе компании ByteDance, которой принадлежит TikTok. Комментариев по поводу письма TikTok пока не дает.

Опасения по поводу безопасности TikTok возникли уже давно. В декабре ВМС США запретили устанавливать приложение на выданные правительством телефоны, заявив, что оно представляет «угрозу в сфере кибербезопасности».

Законодатели также направили TikTok длинный список вопросов, связанных с тем, как обрабатываются данные детей и уничтожаются ли незаконно собранные данные, как предписывает договоренность с Федеральной комиссией по торговле.

Центр за цифровую демократию, Кампания за свободное от коммерциализации детство и ряд других организаций, борющихся за неприкосновенность частной жизни, 14 мая заявили, что TikTok не удалил видео, опубликованные детьми младше 13 лет, хотя обязался делать это в соответствии с договоренностью с Федеральной комиссией по торговле, о которой было объявлено в феврале 2019 года.