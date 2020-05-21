Двенадцать сценариев для Донбасса

21.05.2020, 21:30, Новости дня

КИЕВ – В Украине рассматривают не менее десятка сценариев развития событий для интеграции оккупированных территорий на Донбассе. Об этом в интервью Интернет-изданию «Новости Донбасса» сказал вице-премьер-министр Украины, министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы. Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины. Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные», – отметил Алексей Резников в интервью, опубликованном «Новостями Донбасса» 21 мая.

«Порядка двенадцати сценариев развития событий», по его словам, могут быть, как очень негативными, так и очень позитивными.

«Мало того, мы можем пройти с вами до какой-то точки, затем ситуация поменяется и начнется раздвоение, и мы пойдем более короткой или более длинной дорогой. Главное понимать, куда мы хотим прийти. А прийти мы хотим к полноценной реинтеграции оккупированных территорий, включая людей и сами земли. Но еще раз повторюсь, надо быть честными перед самими собой, начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу», – подчеркнул Алексей Резников.

Он отметил, что «за шесть лет уже прошла идеологическая смена, «промывка» мозгов, мы ушли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности либо утрачены, либо не найдены».

Президент – о дипломатии и диалоге

В ходе пресс-конференции в Киеве 20 мая, президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация должна повлиять на незаконные вооруженные формирования на временно оккупированных территориях Донбасса для прекращения обстрелов.

«Я убежден и верю в то, что единственное влияние на них имеет Российская Федерация. И они должны на них повлиять», – сказал глава украинского государства.

Он также опроверг заявления представителей незаконных вооруженных формирований об обстрелах гражданских объектов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба лидера Украины. В публикации на страницах New York Times по случаю годовщины инаугурации 20 мая лидер Украины отмечает, что «дипломатия и диалог – единственный выход», говоря о ситуации на Донбассе.

«Я поставил первоочередной задачей возобновление встреч лидеров Германии, Франции, Украины и России, чтобы наладить диалог по достижению мира», – заявил Владимир Зеленский.

Он констатировал, что все же «война в Украине продолжается и подрывает безопасность и стабильность Европы».

«Нам потребуется дальнейшая помощь наших союзников для ее прекращения», – подчеркнул президент Украины.

Структурная подготовка и проактивная позиция Украины

Эксперт Центра политологических исследований Олег Саакян отмечает структурную подготовленность украинской власти к созданию условий для деоккупации отдельных районов Донбасса.

«В отличие от ситуации ранее, сегодня мы пришли к созданию вертикали власти в этом направлении: создано профильное министерство и есть вице-премьер-министр, который также и член Совбеза. Есть мандат президента для действий этой команды для усиления позиций в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы. Плюс – ряд инициатив для рассмотрения в правительстве. За словами о двенадцати сценариях мы видим действия и работу государственной команды», – говорит Олег Саакян корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Активная позиция Украины на международной арене по вопросам Донбасса, гуманитарные инициативы, по его словам, могут принести большие результаты, чем просто переговорный процесс.

«Об этом говорил и господин Резников, что у его министерства, образно говоря, больше шансов выйти на украино-российскую границу, реализуя гуманитарную, информационную, культурную инициативы для Донбасса. Но должны быть и сценарии для международных проектов, если Украина будет способна занимать проактивную позицию в диалоге со стратегическими партнерами, то сможем увидеть и формирование новых международных конструкций вокруг украино-российской войны», – подчеркивает Олег Саакян.

«Крымский вопрос», подчеркивает эксперт, также остается в повестке дня украинской власти, и об этом на пресс-конференции 20 мая говорил президент Владимир Зеленский.

«Очевидно, что наиболее реалистичным является не переговорный формат, Россия не сядет за стол переговоров по Крыму, а дискуссионный, союзнический. Такие форматы должны воздействовать на Россию», – подчеркивает Олег Саакян.

О компромиссах и прекращении огня

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо выполнить несколько условий: Киеву обеспечить разумные компромиссы, Москве – прекратить военную фазу конфликта.

«Для того, чтобы продолжить переговоры в «нормандском формате» необходимо выполнение Парижского коммюнике хотя бы на восемьдесят процентов. Но перспективы урегулирования ситуации сегодня нет – идти на выполнение Минских соглашений Киев не хочет, это болезненно с позиции национального престижа. Решить вопрос без компромиссов между Киевом и Москвой, Франция и Германия не захотят, хотя у них будет желание обеспечить какое-то решение конфликта в Донбассе в форме замораживания конфликта», – говорит Сергей Толстов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что конфликт на востоке Украины для европейских политиков является раздражителем и препятствием для нормализации торговых отношений на российском рынке.

В процессе урегулирования ситуации на востоке Украины, по словам Сергея Толстова, необходимо учитывать и «политику свершившихся фактов» за последние шесть лет конфликта.

«Если Москва прекратит поддерживать «ДНР-ЛНР», то самостоятельно существовать в изоляции от внешнего мира они не смогут. Это не совсем полноценные образования, они даже менее структурны, чем Абхазия, например. С другой стороны, как можно представить себе сближение сторон, без снятия торговой блокады и разблокирования экономических отношений, прямых переговоров участников конфликта – как это было в 2015 – 2016 годах? Без таких действий этот вопрос решить вряд ли удастся», – отмечает Сергей Толстов.

Он также отмечает, что военная ситуация в зоне конфликта в 2020 году обострилась.