 

Трамп предложил отправить в космос критикующих его журналистов

21.05.2020, 21:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что с радостью отправил бы критикующих его журналистов на ракете в космос.

Трамп заявил, что размышляет над возможной поездкой во Флориду на следующей неделе, чтобы понаблюдать за запланированным пуском ракеты SpaceX, пишет «Интерфакс».

«Я надеюсь, что вы составите мне компанию, и избавился бы от вас на время», – пошутил он.

Напомним, американский лидер и сам оказывался объектом шуток. Так, в ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором отреагировала на пересказ телефонного разговора президента США и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Кроме того, в феврале этого года голливудский актер Брэд Питт в своей речи на церемонии вручения «Оскара» заявил, что ему дали на выступление 45 секунд: «ровно на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону», намекнув на отказ Сената США вызвать для дачи свидетельских показаний экс-советника президента по национальной безопасности Джона Болтона в рамках рассмотрения процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа.



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