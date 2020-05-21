Эксклюзив: Мурашко назвал сроки появления вакцины от коронавируса

21.05.2020, 21:25, Новости дня

Когда вакцина от коронавируса появится на фармрынке? Как далеко продвинулись в создании эффективного препарата от COVID-19 российские ученые? С чем связана низкая по сравнению с многими странами смертность в РФ от новой инфекции? Ответы на эти вопросы глава Минздрава Михаил Мурашко дал в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1".

— Здравствуйте, Михаил Альбертович. Выступая в Думе, вы сказали, что вакцина против коронавируса может появиться в последней декаде июля. Насколько эти сроки по-прежнему актуальны?

— Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению. Уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться где-то в конце июля.

— Это вакцина, разработкой которой занимается новосибирский "Вектор"?

— Это несколько и государственных, есть и негосударственные компании, которые работают над вакцинами. Кто-то чуть дальше от финала, кто-то чуть ближе.

— То есть мы получим несколько вакцин и сможем понять, какая из них эффективнее?

— Мы бы очень хотели, чтобы на нашем рынке появилось несколько вакцин. Это всегда и конкурентное преимущество и, соответственно, можно сравнивать качество. Вакцина — это очень тонкий продукт, который показывает себя в применении в популяции, в том числе и на следующих этапах. Наблюдение за данным лекарственным препаратом идет многие месяцы и годы.

— Как сейчас обстоят дела с медиками? Все ли уже получили положенные надбавки?

— Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться в том, что произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет. Этот ресурс сегодня начал уже работать, поступило около десяти тысяч обращений.

— Какие-то страховые гарантии предусмотрены для медицинских работников?

Да. Президент подписал указ, и все медицинские работники восприняли это как заботу, именно страховые компенсации в случае возникновения неблагоприятных событий. Мы видим, что количество заявлений даже за буквально несколько дней превысило уже более 1,2 тысячи. В случае, если возник неблагоприятный исход с летальным, то в этой ситуации проводится специальное расследование и выплаты получают родственники медицинского работника в полном объеме. Эта сумма составляет более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

— Многие спрашивают, а все-таки почему такая низкая относительно летальность у нас по сравнению с другими странами? У вас на этот вопрос ответ какой-то есть?

— РФ имела временной промежуток для того, чтобы подготовиться. У страны существует система обязательного медицинского страхования, которая покрывает медицинские расходы для каждого жителя — и работающего, и неработающего.

— Какие последствия перенесенного коронавируса могут проявиться в дальнейшем?

— Само по себе заболевание, особенно когда оно поражает легочную ткань, конечно же оставляет определенный отпечаток — оно сокращает жизненную емкость легких. Объем реабилитационных мероприятий зависит от объема поражения легочной ткани, в том числе компенсаторных возможностей организма, которые он использует в борьбе. Для тяжелого поражения нужно обязательно проходить реабилитационные курсы. Конечно же, под такие ситуации есть и комплексные мероприятия, которые позволяют восстановить работоспособность, функцию легких в полном объеме.

— Спасибо за разговор.