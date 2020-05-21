 

Посещение всех заповедников в Крыму станет платным

21.05.2020, 21:25, Новости дня

Посещение крымских заповедников станет платным. В настоящий момент в регионе начали паспортизацию туристических маршрутов на особо охраняемых территориях. После этого планируется согласовать плату за вход на объекты с Минприроды, передает служба информации "Вести.Севастополь".

Известно, что для жителей полуострова цену снизят. "Оплата будет приниматься согласно законодательству. Насчет цены, мы тоже определились — она и так не очень большая, но для местных жителей — в два раза ниже. Помимо этого, вход в заповедники для определённой категории лиц будет бесплатным", — рассказал директор ФГБУ "Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Андрей Бородин.

Он также отметил, что плату будут взимать только за туристические походы по обустроенным маршрутам. Напомним, ранее к списку охранных зон прибавились несколько крымских природных парков и пляжей.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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