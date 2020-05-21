 

Помпео назвал сроки выхода США из Договора по открытому небу

21.05.2020, 21:08, Новости дня

США собираются выйти из Договора по открытому небу через шесть месяцев, но могут пересмотреть решение, если РФ «вернется к соблюдению» соглашения, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если РФ вернется к полному соблюдению договора», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в отличие от США и других участников Договора РФ якобы «годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами».

Помпео утверждает, что РФ якобы использовала Договор для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и ЕС.

Шесть месяцев – срок, который предусмотрен условиями договора для выхода из соглашения.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу. МИД РФ назвал этот шаг «прискорбным», при этом отмечалось, что у РФ заготовлен план «Б» на случай выхода США из ДОН.

Председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит также заявил, что решение о выходе США из Договора по открытому небу представляет риск для американских сил в Европе.

В ООН заявили об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров РФ и США.



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