Мурашко заявил о выплате всех дополнительных средств медикам

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21.05.2020, 21:08, Новости дня

Все дополнительные средства медработникам, полагающиеся за работу с пациентами с коронавирусом, были выплачены к 15 мая, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет», – сказал министр интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Мурашко добавил, что медработники подали более 1,2 тыс. заявлений о страховых выплатах. «Количество заявлений за буквально несколько дней превысило 1 тыс. 200», – отметил он.

Напомним, президент Владимир Путин раскритиковал правительство за плохо прописанные принципы выплат медикам, из-за чего произошли задержки с доплатами. Премьер Михаил Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен.



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