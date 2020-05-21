Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

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21.05.2020, 20:53, Новости дня

Олимпийский чемпион 1984 года в составе хоккейной сборной СССР Александр Герасимов умер в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба ЦСКА.

«Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста», – передает ТАСС сообщение клуба.

Герасимов выступал на позиции крайнего нападающего. В чемпионатах СССР он играл за «Дизелист» из Пензы и московский ЦСКА, проведя в общей сложности 232 матча, в которых забросил 73 шайбы. В составе ЦСКА он стал семикратным чемпионом СССР.

В составе сборной СССР Герасимов стал победителем Олимпийских игр 1984 года, которые проходили в Сараево. В семи матчах турнира он дважды поразил ворота соперника и отдал три голевые передачи.

Герасимов был заслуженным мастером спорта СССР. После окончания игровой карьеры он работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.



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