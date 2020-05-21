Опубликовано доказательство военного вмешательства Турции в конфликт в Ливии

21.05.2020, 20:53, Новости дня

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари показал видеозапись с турецкого бронетранспортера Kirpi, захваченного ЛНА, которая доказывает военное вмешательство Турции в дела Ливии.

Камера запечатлела путь транспортировки бронемашины из порта «Измир» (Турция) до порта «Триполи», что свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН, указал Мисмарти. Он также показал записи тренировок боевиков ПНС в порту ливийской столицы, информирует ФАН.

Указывается, что их обучением руководили турецкие офицеры. Также на кадрах присутствуют сирийские наемники.

Генерал-майор утверждает, что на территории Ливии находится 1,5 тыс. военных из Турции, а также сотрудники частной военной компании SADAT. Еще около 2,5 тыс. турецких военных проходят подготовку перед отправкой в Ливию. Также, заявляет Мисмарти, в страну переброшено 17 тыс. завербованных Анкарой сирийских наемников.

Мисмари указал на видео, где зафиксирована транспортировка наемников турецкими силами.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», – подчеркнул генерал-майор.

Также он сообщил об обстреле силами ПНС города Аль-Асабия с применением РСЗО.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что благодаря действиям турецких военных консультантов баланс сил в Ливии изменился. Он сообщил, что военные консультанты организовали подготовку сил Правительства национального согласия Ливии.

16 января Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию для поддержки сил ПНС. Сообщалось также, что к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.

Газета ВЗГЛЯД писала о тяжелом поражении ЛНА в Ливии.