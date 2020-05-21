Fox Buisness: CША будут тратить миллиарды, чтобы догнать российский гиперзвук

21.05.2020, 20:53, Разное

По информации американского канала Fox Buisness, США намерены поравняться с Россией и Китаем в достижениях в области разработки гиперзвукового оружия. Однако пока потраченные на эти цели миллиарды долларов не принесли результата.

Президент США Дональд Трамп считает, что гиперзвуковое оружие это – «супер-пупер ракета». На протяжении десяти лет в стране разрабатывали сверхбыстрые летательные орудия, однако этот процесс проходил неравномерно. За это время Китай и РФ значительно опередили американцев в этой области. По словам директора по оборонным исследованиям Минобороны США Марка Льюиса, их главной целью является «доминирование в будущих сражениях». Гиперзвуковое оружие характеризуется особенной скоростью, превышающей в пять раз скорость звука, и маневренностью, а также способностью утруднить противоракетную оборону противника. Ракеты, созданные в США, пока не могут достигнуть подобных показателей скорости, поэтому Трамп подчеркнул, что в стране будут развивать эту область.

Пентагон занимается созданием двух видов гиперзвукового оружия, а именно планирующих аппаратов, запускаемых с ракеты, и гиперзвуковых крылатых ракет. В этом году на разработки было выделено 3,4 миллиарда долларов, пишет сайт politexpert.net.