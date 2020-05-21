Глава Минздрава назвал сроки появления первого результата по вакцинам от COVID-19

21.05.2020, 20:53, Новости дня

Первый результат по вакцинам от коронавируса и доступ для более широкого применения может появиться в конце июля, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Сегодня несколько разработчиков ведут свои изыскания по данному направлению, уже идут доклинические испытания. Все пока идет в графике, пока никаких сбоев нет. Мы прогнозируем, что первые результаты и доступ для более широкого применения должен появиться в конце июля», – передает ТАСС слова министра.

Кроме того, он уточнил, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции в РФ идет по графику, без сбоев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала количество разрабатываемых в РФ вакцин от коронавируса.

Напомним, более половины россиян уже выразили желание сделать прививку от коронавируса.

Тем временем, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказал свое мнение о необходимости массовой вакцинации от коронавируса.