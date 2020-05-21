Стало известно о возвращении Тутберидзе из США в Россию

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21.05.2020, 20:48, Новости дня

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщил источник.

Тутберидзе в марте отправилась в США, где в настоящее время живет ее дочь фигуристка Диана Дэвис.

Работа спортивных объектов на территории Москвы, в частности, школа фигурного катания «Хрустальный», где тренирует Тутберидзе, в настоящее время приостановлена из-за распространения коронавируса.

«Тутберидзе в ближайшее время должна вернуться в Россию из США, где находилась последние недели с дочерью. Сейчас она как раз занимается этим вопросом», – сообщил источник ТАСС.



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