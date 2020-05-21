В Конгрессе США назвали решение выйти из ДОН «пощечиной» союзникам в Европе

21.05.2020, 20:48, Новости дня

Решение о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН) представляет риск для американских сил в Европе и предоставляет РФ преимущество в области контроля над вооружениями, сообщил председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США демократ Адам Смит.

«Решение администрации вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу является пощечиной нашим союзникам в Европе, ставит под угрозу наши развернутые силы в регионе и является вопиющим нарушением закона. Это решение ослабляет позиции в сфере национальной безопасности, изолирует Соединенные Штаты, поскольку договор будет продолжаться и без нас, и лишает нас полезного инструмента для контроля над действиями России», – цитирует его заявление РИА «Новости».

Позицию Смита поддержал председатель подкомитета по стратегическим силам демократа Джим Купер. Конгрессмены подчеркивают, что администрация США проигнорировала обращения Конгресса по вопросу договора и не сообщила о своем решении за 120 дней в соответствии с законом.

«Администрация Трампа продолжает предоставлять РФ преимущество в отношении контроля над вооружениями, что делает наших союзников и развернутые в Европе (американские) силы менее защищенными. Несмотря на заявления министерства обороны (США) об острой необходимости подготовки к «соперничеству великих держав», это решение, несомненно, приведет к прямо противоположному результату и еще большему разрыву наших отношений с союзниками, которые нужны для сдерживания российской агрессии в регионе», – добавили в Конгрессе.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу.

МИД России, говоря о возможном выходе США из Договора, назвали этот шаг «прискорбным», при этом отмечалось, у России заготовлен план «Б» на этот случай.

Кроме того, Москва заявила, что у России тоже есть претензии к выполнению Договора об открытом небе со стороны США, но это технические вопросы, которые можно решать в рамках спецкомиссии.

В ООН заявили об опасности новой гонки вооружений из-за разрыва договоров РФ и США. При этом Трамп заявил о «хорошем шансе» для нового соглашения.