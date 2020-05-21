Мнение: Механизм нападения на Венесуэлу

21.05.2020, 20:45, Разное

Тезисы выступления вице-президента Венесуэлы по вопросам культуры, коммуникаций и туризма Хорхе Родригеса относительно провалившегося государственного переворота в Венесуэле.

В тезисах изложена текущая официальная позиция Венесуэлы по провалившемуся перевороту и роли США и Колумбии и много новой фактуры.

Нападение

Мы обязаны в режиме реального времени сообщать венесуэльскому народу, средствам массовой информации и всему международному сообществу все подробности, связанные с преступной акцией военного вторжения дезертиров, наемников и представителей спецназа Соединенных Штатов Америки в Венесуэлу в воскресенье, 3 мая.

Хуан Гуайдо подписал контракт с американской компанией, предоставляющей частные охранные услуги, которая имеет тесные связи с организацией Дональда Трампа и кабинетом вице-президента Майка Пенса. Кроме того, подписав договор, он попрал все юридические и конституционные нормы, касающиеся прав и обязанностей, содержащихся в Конституции Боливарианской Республики Венесуэла.

Совершенно точно необходимо продолжать говорить правду и демонстрировать доказательства, разоблачая представителей гегемонии всепланетного масштаба, которые верят, что с помощью ложных фактов и кампаний в средствах массовой информации они могут исказить реальность.

Мы продемонстрировали и предоставили координаты расположения военизированных лагерей наемников в Риоаче, где находились три лагеря, которые позже выдвинулись в Венесуэлу для совершения преступного военного вторжения в воскресенье, 3 мая.

В этой операции по нападению на Венесуэлу и покушению на президента, Иван Дуке и организация Дональда Трампа использовали наркоторговцев для обеспечения всеми необходимыми материально-техническими и оперативными средствами.

На данный момент представители Комитета Палаты представителей США по иностранным делам отмечают, что неудавшийся переворот 3 мая в Венесуэле похож на неудачный эпизод американского сериала «Джек Райан», а затем запускают цепочку твитов, которая указывает на то, что они послали сообщение госсекретарю Помпео, чтобы он объяснил, были ли отношения между Джорданом Гудро, компанией Sirvelcorp и организацией Дональда Трампа, а также показывает, как они приобрели американскую военную технику для нападения 3 мая, в воскресенье.

До сих пор Госдепартамент вообще не ответил на запрос Комитета по иностранным делам.

Подавляющее большинство дезертиров и наемников, задержанных при соблюдении прав человека, решили воспользоваться процессуальным правом и добровольно признаться в совершении некоторых из своих преступлений и в связанных с ними деяниями.

Мы отметили, что Кливер Алкала связан с Управлением по борьбе с наркотиками и компанией Silvercorp, мы указали, что все делается с ведома правительства США, и все это мы сказали в публичной речи 5 марта. Оказывается, то, что мы сейчас сказали — часть полного доказательства, все обвинения уже очевидны.

Отношения Кливера Алкала Кордонеса с наркоторговцами: Элькином Хавьером Лопес Торрес, по кличке «Двойное колесо», он же по кличке «Стул», и Хосе Альберто Сокорро Фернандес по кличке «Пеперо», который обеспечил всю материально-техническую и оперативную базу здесь, в Каракасе, и ждал, когда наемники высадятся в Макуту. Их связь с Управлением по борьбе с наркотиками проясняет то, что Управление по борьбе с наркотиками соседствует с резиденцией «Двойного колеса» на полуострове Гуахира, и наблюдает, как приезжают и уезжают грузовики, нагруженные наркотиками по направлению к одному из колумбийских портов на тихоокеанской стороне Карибского моря, и вовсе ничего не делает и не сообщает.

Мы говорили о компании Silvercorp, и нам известно, что владелец Джордан Гудро подписал контракт с Хуаном Гуайдо, Х.Х. Рендоном, Серхио Вергарой для того, чтобы все убийства и правонарушения, которые они думали совершить остались в ведении правого обязательства.

Мы продемонстрируем свидетельства, того, что Иван Симоновис при содействии господина Секеа, совершает государственный переворот в интересах Кливера Алкала Кордонеса для проведения операции.

Я говорил, что наемников готовили три американца: Люк Александр Делман, задержанный на пляже Чуао, также начальник службы логистики лагерей в Риоаче – Виктор Алехандро Пимента, еще один дезертир, задержанный на пляже Чуао; и Антонио Секеа, дезертир, предатель родины.

2 марта Иван Дуке встретился с Дональдом Трампом, где они, несомненно, говорили о текущей операции. Секеа отмечает, что Гудро, глава компании Silvercorp, встретился с Хуаном Гуайдо в Белом Доме и был утвержден в качестве военного начальника проводимой операции, то есть, данное признание совпадает со всем, что было установлено в контракте, который Гуайдо фактически заказал с ведома Дональда Трампа, Майка Пенса и Ивана Дуке как руководителя данной акции.

Гудро указывает Секеа в качестве главного координатора преступной акции, которая совершилась 3 мая, её утвердил Хуан Гуайдо как руководитель данной военной акции.

То, что признал Секеа также отвечает на вопросы, заданные Комитетом Палаты представителей США по иностранным делам, и на вопрос о том, знал ли Госдепартамент или какой-либо орган администрации Дональда Трампа об этой операции, которую координировали Хуан Гуайдо, Джордан Гудро, Кливер Алкала Кордонес, Иван Симоновис и Антонио Секеа. Согласно показаниям Секеи, не только администрация Дональда Трампа знала, но и Джордан Гудро даже хвастался контактами, встречами и беседами, проводимыми в Белом доме, а также тем, что спецслужбы Соединенных Штатов были в курсе проводимой операции.

Речь идет об операции, дающей зеленый свет варварству Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, которое дерзнуло обвинить конституционного президента, выбранного в соответствии с избирательными и правовыми нормами Венесуэлы, назначить цену за его голову 26 марта этого года, это и есть зеленый свет и спусковой крючок для операции этих наемников.

Мы не только говорим о преступности измены, дезертирства и посеянных страданий, тревоги и смерти на венесуэльской земле, но и о жадности и амбициях: 15 миллионов долларов за президента Мадуро, 10 миллионов бонусом для Джордана Гудро, если им удастся убить президента и Диосдадо, 14% от всего, что смогли бы украсть.

Более того, уже сейчас есть сведения о том, что в списках исполнителей в контракте были не только представители Боливарианского Правительства, но и представители венесуэльской оппозиции, которых ультраправая группа во главе с Хуаном Гуайдо расценивала как препятствие на пути реализации своих планов.

Мы говорили, что первоначально руководителем операции был Кливер Алкала Кордонес, но так как он не мог выполнить свои обязательства перед Управлением по борьбе с наркотиками, они решили вывести его из игры и привезти в Соединенные Штаты в ходе спецоперации по спасению агента и назначили Ивана Симоновиса руководителем операции.

Именно в марте Белый дом усиливает работу над этой акцией против Венесуэлы, уже состоялись встречи между Дональдом Трампом и Хуаном Гуайдо, между Иваном Дуке и Дональдом Трампом. Дуке, безусловно, проинформировал об операциях, которые проводятся на колумбийской территории. Дается зеленый свет на то, чтобы Иван Симонoвис все координировал, Айнер Джуллиани, который является своего рода заместителем Симонoвиса, общается с Секеа и сообщает ему, что он собирается поддерживать контакт с Иваном Симонoвисом.

Если Комитет по внешней политике Палаты представителей хочет знать правду, можно было бы связаться с Иваном Симоновисом, который в настоящее время находится в Вашингтоне, в Соединенных Штатах Америки, и спросить его не только о том, как много он знал об этой операции, но и требовать ответа о том, правда ли, что операция была заказана администрацией Дональда Трампа.

Уровень лицемерия так называемой битвы против наркотиков Управления по борьбе с наркотиками и правительства Колумбии очевиден. Ужасно, что страна, производящая наибольшее количество кокаина в мире и страна, которая потребляет наибольшее количество кокаина, то есть Колумбия и Соединенные Штаты, пытаются упрекнуть Венесуэлу, хотя она является той страной, и это признано всем миром, странами и правительствами, где больше всего борются с наркоторговлей.

Явное лицемерие Ивана Дуке уже известно и очевидно, что это обычная практика правительства Колумбии и Управления по борьбе с наркотиками, когда они задерживают наркоторговцев, подкупают их, шантажируют и заставляют работать в их службах в обмен на их свободу и возможность открыто вести свой бизнес, затем нанимают их на работу, чтобы действовать против законного правительства Венесуэлы.

«Двойное колесо» спокойно жил в своей резиденции на полуострове Гуахира, и мне интересно, кто отпустил его на свободу, почему он не был экстрадирован в Соединенные Штаты Америки? Даже господин Дуке предлагает награду за их главарей. Оставьте награду себе, сейчас я предоставлю вам последние сведения о местонахождении «Двойного колеса»: 11o градусов 53' минуты, 50,6' секунды с. ш., 72o градусов, 14' минут, 03,1' секунды з. д., вы должны уже знать, что это месторасположение резиденции «Двойного колеса» на полуострове Гуахира, на границе с Венесуэлой, откуда вышли наемники для убийственного вторжения против народа Венесуэлы 1 мая 2020 года.

Секеа говорит, что они видели, как грузовики, нагруженные кокаином, свободно проезжали в различные порты Северной Колумбии.

Антонио Секеа рассказывает, что ближайшим соседом резиденции «Двойного колеса» был центральный офис Управления по борьбе с наркотиками, и что центральный офис был уведомлен об «обычной» деятельности «Двойного колеса» и свободном развитии для осуществления наркоторговли в Колумбии.

Дуке предлагает награду? Ищите её на: 11o градусов 53' минуты, 50,6' секунды с. ш., 72o градусов, 14' минут, 03,1' секунды з. д., именно там Антонио Секеа, наемники Люк Денман, Айран Сет Берри и Джордан Гудро в последний раз видели наркоторговца «Двойное Колесо».

Также согласно показаниям наркоторговца по кличке «Пеперо» и самого Антонио Секеа: «Пеперо» координирует деятельность с «Двойным колесом» — «Пеперо» берет на себя все, что связано с акцией здесь в Венесуэле, а «Двойное колесо» берет на себя все, что связано с питанием, проживанием, экипировкой, материально-техническим обеспечением наемников, прежде чем они покинут полуостров Гуахира. А кто связался с «Пеперо» и «Двойным колесом»? Управление по борьбе с наркотиками!

Если колумбийские средства массовой информации хотят провести действительно независимое расследование, пусть посмотрят данные мною координаты, соответствуют ли они резиденции наркоторговца «Двойное колесо», расследуют, так ли, что там, где находится резиденция «Двойного колеса», что там находится и центральный офис Управления по борьбе с наркотиками и пусть спросят: почему «Двойное колесо» свободно осуществляет свою преступную деятельность на севере Гуахиры и в так называемой Северной Атлантике?

У нас также есть свидетельства некоторых дезертиров, задержанных в окрестностях Колонии Товар, которые также подтверждают и сообщают о том, что поддерживали связь с Джорданом Гудро каждый день после произошедшего вплоть до 9 мая.

У нас есть снимки телефона дезертира Джонатана Рафаэля Франко Кинонеса из его аккаунта в Инстаграмм «Jordangguy» — это аккаунт Джордана Гудро, на который подписан дезертир еще с тех пор, как они тренировались в Риоаче. Мы предполагаем, что им было приказано подписаться на аккаунт, чтобы через него посылать приказы и информацию.

Операция «Боливарианский щит» была развернута по всему побережью и горам северной части Венесуэлы для задержания дезертиров.

На данный момент полностью доказано, что Иван Дуке не заинтересован в преследовании каких-либо наркоторговцев, по крайней мере, из Гуахиры и Северной Атлантики.

Полностью доказано, что Управление по борьбе с наркотиками также не обращает внимания на то, что «Двойное колесо» занимается торговлей наркотиками на севере Колумбии и на полуострове Гуахира.

Полностью доказана связь Джордана Гудро с администрацией Дональда Трампа и офисом вице-президента Майка Помпео.

Полностью доказана связь между Иваном Симоновисом и попыткой смены власти, попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу.

Как несколько раз отмечал Секеа, Хуан Гуайдо не только знал об этой операции и следил за ней, но и направил двух своих главных и ближайших советников: Х. Х. Рендона и Серхио Вергара, чтобы они занялись осуществлением этой акции, так и отдал приказ о ее проведении.

https://prometej.info/osnovnye-zayavleniya-sdelannye-horhe-rodrigesom-vice-prezidentom-po-voprosam-kommunikacij-kultury-i-turizma/ – цинк (перевод с испанского А.В.Харламенко)

В общем, с фактурой у Венесуэлы все ок.

С другой стороны, в мире, где международнео право не работает, привлечь США за финансирование терроризма и потворствование наркоторговле будет сложно.

Вчера в СБ ООН Россия представила каучуковую резолюцию осуждающую вторжение в Венесуэлы. США ее по понятным причинам отклонили. Ибо не станет же главный спонсор международного терроризма и главная агрессивная держава вредить себе принятием таких резолюций, которые фактически ее же и осуждают.

Тем не менее, в имиджевом плане провал получился знатным и еще наверняка даст о себе знать во внутренней политике США, где его конечно же используют против Трампа.