 

Ким Кардашьян в новом провокационном образе: “Приоделась, чтобы никуда не пойти”

21.05.2020, 20:40, Разное

Во время самоизоляции каждый развлекается как может. Ким Кардашьян-Уэст решила отвлечься от мамских обязанностей и примерить на себя образ сексуального ковбоя. Чапы – так называются эти кожаные штаны – телезвезда дополнила белоснежным бикини SKIMS, а казакам предпочла прозрачные мюли Amina Muaddi.

Приоделась, чтобы никуда не пойти,

– подписала серию снимков Ким.

Уже больше двух месяцев Ким Кардашьян вместе с мужем Канье Уэстом и их четырьмя детьми – 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и годовалым Псалмом – находятся в самоизоляции. Большую часть времени они проводят в семейном доме в Хидден-Хилс, Калифорния. Но иногда супруги меняют место дислокации.

Ранее Канье, забрав с собой детей, улетел на несколько дней на их недавно приобретенное ранчо в Вайоминге, чтобы жена могла спокойно отдохнуть и поработать дома. Ким же регулярно отпускает супруга в офис в Лос-Анджелесе, чтобы тот также мог передохнуть от родительских обязанностей.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Мнение: Партизанен пуф-пуф

30.03 / Звезда спектакля МХТ “Чайка” Кузьма Котрелев: “Раньше я был так же влюбчив и ревнив, как и мой герой Константин Треплев”

28.03 / «Хватала сковородку»: Супруга Антона Макарского рассказала о ссорах с мужем

04.05 / «Псих. Труд. Май»

05.04 / Morgan Stanley: Apple может преодолеть кризис быстрее конкурентов

12.04 / Одно лекарство для лечения тяжелых пациентов и для предупреждения COVID-19 у врачей

06.04 / До чего доводит изоляция: оскароносный режиссер и автор фильма “Тор: Рагнарёк” Тайка Вайтити занялся пошивом игрушек

07.05 / Россия синхронизирует с Китаем день окончания Второй мировой войны, сигнализируя о новом мировом порядке

18.05 / Мнение: Срочная встреча с общественностью

15.04 / В зоопарке в Германии из-за коронавируса одних животных начнут кормить другими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска