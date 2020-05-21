Ким Кардашьян в новом провокационном образе: “Приоделась, чтобы никуда не пойти”

21.05.2020, 20:40, Разное

Во время самоизоляции каждый развлекается как может. Ким Кардашьян-Уэст решила отвлечься от мамских обязанностей и примерить на себя образ сексуального ковбоя. Чапы – так называются эти кожаные штаны – телезвезда дополнила белоснежным бикини SKIMS, а казакам предпочла прозрачные мюли Amina Muaddi.

Приоделась, чтобы никуда не пойти,

– подписала серию снимков Ким.

Уже больше двух месяцев Ким Кардашьян вместе с мужем Канье Уэстом и их четырьмя детьми – 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, 2-летней Чикаго и годовалым Псалмом – находятся в самоизоляции. Большую часть времени они проводят в семейном доме в Хидден-Хилс, Калифорния. Но иногда супруги меняют место дислокации.

Ранее Канье, забрав с собой детей, улетел на несколько дней на их недавно приобретенное ранчо в Вайоминге, чтобы жена могла спокойно отдохнуть и поработать дома. Ким же регулярно отпускает супруга в офис в Лос-Анджелесе, чтобы тот также мог передохнуть от родительских обязанностей.