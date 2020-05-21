Приглашенный редактор Юлия Савичева: рецепт пасты с морепродуктами в томатном соусе

21.05.2020, 20:40, Разное

Семья в сборе, все соблюдают самоизоляцию. Еще несколько месяцев назад мы даже представить не могли, насколько сильно изменится наша жизнь. Мы не посещаем любимые ресторанчики, не гуляем по паркам, не ходим на концерты и не встречаемся с друзьями. Сегодня мы вынуждены находиться дома, чтобы общими усилиями победить пандемию.

Я воспринимаю этот период как возможность посвятить себя семье. Поверьте, скучать не приходится! Аня растет очень активной и эмоциональной. Наш день буквально расписан по минутам: зарядка, прогулки у дома (нам повезло, самоизоляция проходит в загородном доме), чтение книг и семейные просмотры мультфильмов, сказок и, конечно же, готовка. Кажется, что все мы начали проводить больше времени на кухне, ведь так хочется удивить своих домашних новым блюдом или десертом.

Я настоящая поклонница итальянской кухни. Обожаю пиццу, пасту, ризотто, итальянские десерты. Поэтому на нашем столе часто можно встретить что-нибудь итальянское. На днях я готовила пасту с морепродуктами в томатном соусе. Все оценили блюдо по достоинству. Рецепт очень прост, поэтому попробуйте и вы порадовать своих близких.

Нам понадобятся:

500 г спагетти

560 г морепродуктов

500 г протертых томатов

3-4 зубчика чеснока

Половина стакана белого вина

Базилик и сыр для украшения

Соль, сахар по вкусу

Оливковое масло

Приготовление:

1. В кастрюлю наливаем воду, солим и доводим до кипения, далее добавляем спагетти (я взяла два вида – обычные и с добавлением базилика, чеснока и песто). Варим до состояния al dente. Затем сливаем воду, оставив небольшое количество на дне кастрюли. Спагетти поливаем оливковым маслом и оставляем, не накрывая крышкой.

2. Очень тщательно промываем и очищаем морепродукты. Мелко нарезаем чеснок и обжариваем на оливковом масле до золотистого цвета, затем высыпаем в сковороду морепродукты и обжариваем вместе с чесноком в течение минуты. Вливаем белое сухое вино и выпариваем, помешивая. Далее отправляем томаты, перемешиваем, солим по вкусу. Даем морепродуктам немного покипеть. Добавляем для стабилизации вкуса сахар (мед, либо паприку).

3. В готовые морепродукты с томатами выкладываем спагетти, перемешиваем. Приступаем к сервировке. Готовую пасту посыпаем сыром и украшаем базиликом.

Приятного аппетита!