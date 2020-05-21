 

Hürriyet – самолёты НАТО поднялись на перехват российских бомбардировщиков над Чёрным морем

21.05.2020, 20:35, Новости дня

Объединённое командование ВВС НАТО сообщило о том, что истребители трёх стран альянса поднялись в воздух для сопровождения самолётов ВКС России, передаёт Hürriyet Daily News. Самолёты ВВС Румынии, Болгарии и Турции были вынуждены сопровождать два российских бомбардировщика Ту-22 и два истребителя Су-27, когда те приближались к воздушным пространствам каждой из стран.


Reuters

Во вторник, 19 мая, самолёты воздушной полиции НАТО Румынии, Болгарии и Турции перехватили российский самолёт вблизи воздушного пространства альянса над водами Чёрного моря, передаёт Hürriyet Daily News со ссылкой на сообщение. 

Как стало известно из сообщения, два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направлялись в воздушное пространство Румынии. Им навстречу поднялись два реактивных самолёта МиГ-21 ВВС Румынии, которые не приближались к российским самолётам, а лишь сопровождали их.

Для патрулирования «в нескольких милях» от российских самолётов в воздух также поднялись истребители МиГ-29 ВВС Болгарии.

Позже Ту-22 повернули на восток, направляясь к воздушному пространству Турции. Истребители TUAF F-16 ВВС страны дважды поднимались, чтобы проследить путь российских истребителей и бомбардировщиков вдоль южного побережья Чёрного моря, прежде чем они повернули на север.

«НАТО полно решимости защищать своё воздушное пространство и показало свою способность реагировать», — подчеркнули в объединённом командовании.

При этом, как отмечает Hürriyet Daily News, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску высоко оценила сотрудничество стран в рамках альянса.

«На этой неделе румынские, болгарские, турецкие самолёты поднялись в воздух, когда российские самолёты приблизились к воздушному пространству НАТО. Союзники стоят наготове и работают вместе 24 часа в сутки семь дней в неделю», — сказала Лунгеску.



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