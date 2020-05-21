 

Госдума определила порядок возврата средств за билеты в пандемию

21.05.2020, 20:30, Новости дня

Госдума во втором чтении приняла законопроект о возврате денег за билеты на самолеты, поезда, а также водный транспорт в случае угрозы или возникновения ЧС, а также при режиме повышенной готовности.

Пассажир вправе отказаться от перелета или проезда и вернуть деньги за билет в случае ЧС и режима повышенной готовности. Третье чтение запланировано на 22 мая, передает РИА «Новости».

«…Плата за проезд, уплаченная пассажиром, подлежит возврату пассажиру в порядке и в сроки, установленные правительством», – следует из документа.

Некоторые авиакомпании ранее предложили узаконить их право на выдачу ваучеров вместо возврата денег за авиабилеты. 

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что туроператорам следует выплатить покупателям отмененных из-за коронавируса туров хотя бы половину стоимости путевки вместо ваучеров.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, на какую компенсацию можно рассчитывать россиянам про отмене туристических поездок за рубеж из-за пандемии коронавируса.



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