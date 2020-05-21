Путин назвал дату проведения ЕГЭ

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21.05.2020, 20:30, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в РФ начнется 29 июня.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнется 29 июня», – сообщил глава государства на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

«ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена», – добавил Путин.

Он пояснил, что это решение – исключение, оно носит временный характер, информирует ТАСС.

«Школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме. Подчеркну, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в текущем году», – отметил президент.

Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать экзамены в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях, сказал Путин.

«Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года», – указал президент.

В Минобрнауки сообщали, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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