Впервые за месяц на Донбассе уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня – постпред Украины в Вене

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21.05.2020, 20:25, Новости дня

Впервые за месяц на Донбассе сократилось количество нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в ходе видеоконференциии Постоянного совета ОБСЕ 21 мая. Стенограмма выступления украинского дипломата опубликована на сайте представительства.

“На прошлой неделе СММ зарегистрировала примерно на 50% меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях после трех недель последовательного роста [числа] нарушений”, – отметил он.

В то же время, добавил Цимбалюк, количество обстрелов из запрещенного Минскими соглашениями оружия возросло с 70 до 121.

“Ситуация с безопасностью на Донбассе остается нестабильной и непредсказуемой. Военное присутствие России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает оставаться значительной угрозой для безопасности Украины”, – подчеркнул дипломат.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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