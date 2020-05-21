Коронавирус в Италии. Число пациентов в больницах опустилось ниже 10 тыс. впервые с 14 марта

21.05.2020, 20:25, Новости дня

В Италии за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончался 156 человек (на пять меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 21 мая.

Общее количество жертв эпидемии, таким образом, достигло 32 486 человек.

За последние сутки вылечились 2278 пациентов, общее число выздоровевших достигло 134 560.

Продолжает болеть 60 960 человека (-1792). В терапевтических отделениях лечение проходит 9269 пациента (-355), в отделениях интенсивной терапии – 640 (-36). Как пишет La Repubblica, общее количество госпитализированных пациентов опустилось ниже 10 тыс. человек впервые с 14 марта (на пике эпидемии в больницах находились более 33 тыс. пациентов). Еще 51 051 человека лечатся в домашних условиях (-1401).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 228 006 (+642).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 329 тыс. умерли, более 1,9 млн вылечились.