 

“Их привели к власти российские пушки, наемники и деньги”. Постпред Украины показал ОБСЕ российские паспорта “представителей ЛДНР” в Минске

21.05.2020, 20:25, Новости дня

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк продемонстрировал членам Постоянного совета ОБСЕ российские паспорта “представителей ЛДНР”, участвующих в работе трехсторонней контактной группы в Минске по приглашению России. Об этом сообщает сайт представительства Украины.

“В течение шести лет российская сторона приглашает [сепаратистов] из ОРДЛО для участия в заседаниях контактной группы, в которую входят Россия, Украина и ОБСЕ. […] Однако те, кого приглашает российская сторона, не представляют местных жителей. Их могут представлять только местные власти, избранные на местных выборах, организованных в соответствии с Конституцией и законами Украины. Лица, приглашенные на консультации в ТКГ из Донецка и Луганска, имеют российские паспорта (как внутренние, так и для выезда за границу)”, – сообщил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что этих людей “привели к власти российские пушки, наемники и деньги”.

Постпред также продемонстрировал членам Постоянного совета ОБСЕ скан-копии паспортов Владислава Дейнего, Натальи Никаноровой и Дениса Пушилина, которые представляли группировки “ЛДНР” в Минске.

О том, что у представителей сепаратистов есть российские паспорта, 15 мая сообщил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Площадь лесных пожаров в РФ превысила 7 тыс. га

01.05 / Отрезанная голова девочки в Харькове. Суд взял под стражу мать погибшей

15.05 / Гривна к евро подорожала до 28,79 грн/€

09.05 / На сайте Xiaomi появился новый смартфон Redmi 9

16.04 / Сенатор: Решение перенести парад мотивировано заботой о здоровье его участников и ветеранов

27.03 / Производство автомобилей в Великобритании упадет до минимума со времен финансового кризиса

07.04 / Большинство компаний захотели оставить сотрудников на «удаленке» после коронавируса

07.04 / Выборы президента Польши разрешили провести по почте

07.05 / Frankfurter Allgemeine призвала Берлин не замалчивать «вину российских спецслужб» во взломе бундестага

26.03 / Экс-санврач Украины: Пик заболеваемости коронавирусом в стране будет через две – три недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска