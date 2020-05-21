Полицейских в Новгородской области задержали за избиение педофила

21.05.2020, 20:25, Новости дня

Троих сотрудников уголовного розыска задержали за превышение должностных полномочий по факту избиения подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба СК по Новгородской области.

По версии следствия, в марте 2019 года полицейские нанесли множественные телесные повреждения жителю Хвойнинского района, который в то время был подозреваемым в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«Решение о процессуальном задержании троих сотрудников уголовного розыска МОМВД «Боровичский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ, принято органами областного СКР с учетом совокупности доказательств, собранных на разных этапах расследования. Все следственные действия, в том числе с участием подозреваемых, проведены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе с участием адвокатов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Органы СК направили в суд ходатайство об избрании сотрудникам полиции меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, предстоит провести ряд экспертиз и следственных действий.

Отмечается также, что расследование дела в отношении обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности детей завершено и находится на рассмотрении в суде.

Ранее защитившего детей от педофила россиянина обвинили в убийстве.