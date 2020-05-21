Госдума приняла закон о единой базе данных обо всех жителях России: его лоббировали налоговики

21.05.2020, 20:24, Новости дня

Депутаты Государственной Думы 21 мая одобрили в третьем (окончательном) чтении законопроект о создании единого федерального информационного реестра (ЕФИР). За принятие проголосовали 243 депутата, против – 47.

ЕФИР будет содержать сведения обо всех жителях России на основе баз данных МВД, Минобороны, Минобрнауки и государственных внебюджетных фондов, которые будут переданы в ФНС, в том числе ФИО, дату рождения, дату смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданстве, сведения о регистрационном учете и миграционном учете иностранных и лиц без гражданства и различные данные документов, удостоверяющих личность. Среди баз данных, которые должны быть переданы, – например, базы цифровых изображений с камер наблюдения.

Закон о реестре лоббировали налоговики: в пояснительной записке к тексту законопроекта сказано, что такая база необходима “в том числе для контрольной функции налоговых органов”. ФНС также, согласно закону, должна будет заниматься защитой данных реестра. Создаваться ЕФИР будет постепенно, а полностью начнет действовать примерно к 2024-2025 году.

Многие представители спецслужб и участники информационного рынка заявляли, что в нынешнем виде реестр создает серьезные риски для прав граждан России и нарушает существующие федеральные законы. На это, в частности, указывал член программного комитета Института развития Интернета (ИРИ) Игорь Ашманов. По его словам, сбор данных в одном месте, “кроме удобства для оператора (ФНС), несет риски утечек, компрометации данных и использования служебного положения”, а доступ к данным о россиянах вместо спецслужб получат “гражданские лица, не связанные присягой и регламентами”.

“Закон “протаскивают” поспешно, “под шумок”, без общественных слушаний. Для проекта такой значимости это недопустимо”, – подчеркивал он.

Депутат КПРФ Николай Коломейцев перед рассмотрением законопроекта заявил, что он нарушает права граждан на тайну частной жизни, а представитель ЛДПР Игорь Лебедев указал на нарушения закона о персональных данных: “Данные собираются принудительно, гражданин не может повлиять на процесс этого сбора. Очевидно, что создание единой базы данных будет вызывать интерес у злоумышленников. Сейчас не существует технической возможности обеспечивать 100% безопасность хранения данных”, – заявил депутат.

Против проекта выступала также РПЦ: ее представителям не нравилось, что в реестре каждому россиянину будет присвоен индивидуальный цифровой код.

Единоросс Сергей Боярский в ответ на это заявил, что “не нужно бояться новых технологий, их нужно уметь грамотно использовать”. А глава ФНС Даниил Егоров заверил, что перед началом работы “система будет протестирована ФСБ по максимальным уровням защиты”.

“Самое фундаментальное – это не сборка данных, эта система собирает ключи, чтобы все ведомства имели доступ к актуальным сведениям, которые позволят нам взаимосвязанно оказывать услуги гражданам”, – заявил Егоров.