 

ТАСС и Интерфакс: Кадыров наблюдается у врачей из-за подозрения на COVID-19, его отправили в Москву

21.05.2020, 20:24, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахГлава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских врачей – у него подозревают коронавирус, пишет “Интерфакс” со ссылкой на источник.

“У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков”, – рассказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Baza также написал, что у Кадырова подозревают коронавирус. Его авторы рассказали, что Кадырова еще 20 мая на самолете доставили “в одну из лучших клиник Москвы”. По сведениям канала, симптомы ОРВИ появились у главы Чечни несколько дней назад. Затем его состояние начало быстро ухудшаться. Baza пишет, что у Кадырова диагностировали воспаление легких.

Источник ТАСС в медицинских кругах также сообщил, что Кадырова доставили на самолете в Москву. По его словам, состояние главы Чечни “стабильное”. 

Помощник Кадырова и директор ЧГТРК “Грозный” Ахмед Дудаев при этом заявил тому же ТАСС, что “глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию” с коронавирусом в регионе и “принимает все необходимые меры”, а “работа штаба идет под его личным контролем”. Прямо на вопрос о болезни Кадырова он не ответил. 

20 апреля Кадыров, облаченный в противочумный костюм, посещал грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Также журналисты отмечали, что Кадыров в разгар пандемии участвует в коллективных намазах. 3 мая он провел ифтар (вечерний прием пищи в Рамадан) с министром здравоохранения Чечни и главврачами больниц.

При этом 21 мая в Чечне власти ужесточили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, запретив жителям региона любое передвижение по республике в четыре дня праздника Ураза-байрам. 

“Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ”, – заявил в связи с ограничениями заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Шарип Делимханов.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Попова оценила эффективность масочного режима

27.03 / Названы сроки строительства ВСМ Москва – Сочи

01.04 / Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнесменов

14.05 / Аппарат Рады предлагает депутатам получить “паспорт иммунитета”. ВОЗ выступал против

20.04 / Благоустройство в рамках нацпроекта началось в Новосибирской области

05.05 / Глава Пентагона оценил влияние спада экономики на ядерный арсенал США

27.03 / Юристы оценили правовой спор РПЦ и администрации Петербурга о запрете посещать храмы

09.05 / Ветеранам Великой Отечественной направили свыше 40 тыс. писем

27.03 / Минздрав может пересмотреть правила карантина, так как в Украине больше болеют молодые

14.04 / Вестибюли 20 станций метро решили закрыть в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска