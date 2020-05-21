ТАСС и Интерфакс: Кадыров наблюдается у врачей из-за подозрения на COVID-19, его отправили в Москву

21.05.2020, 20:24, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением московских врачей – у него подозревают коронавирус, пишет “Интерфакс” со ссылкой на источник.

“У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков”, – рассказал собеседник агентства.

Телеграм-канал Baza также написал, что у Кадырова подозревают коронавирус. Его авторы рассказали, что Кадырова еще 20 мая на самолете доставили “в одну из лучших клиник Москвы”. По сведениям канала, симптомы ОРВИ появились у главы Чечни несколько дней назад. Затем его состояние начало быстро ухудшаться. Baza пишет, что у Кадырова диагностировали воспаление легких.

Источник ТАСС в медицинских кругах также сообщил, что Кадырова доставили на самолете в Москву. По его словам, состояние главы Чечни “стабильное”.

Помощник Кадырова и директор ЧГТРК “Грозный” Ахмед Дудаев при этом заявил тому же ТАСС, что “глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию” с коронавирусом в регионе и “принимает все необходимые меры”, а “работа штаба идет под его личным контролем”. Прямо на вопрос о болезни Кадырова он не ответил.

20 апреля Кадыров, облаченный в противочумный костюм, посещал грозненскую клиническую больницу №4, в которой лечат пациентов с коронавирусом. Также журналисты отмечали, что Кадыров в разгар пандемии участвует в коллективных намазах. 3 мая он провел ифтар (вечерний прием пищи в Рамадан) с министром здравоохранения Чечни и главврачами больниц.

При этом 21 мая в Чечне власти ужесточили меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, запретив жителям региона любое передвижение по республике в четыре дня праздника Ураза-байрам.

“Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ”, – заявил в связи с ограничениями заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Шарип Делимханов.