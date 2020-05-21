 

Путин поручил проверить знания учащихся в сентябре

21.05.2020, 20:16, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил в начале следующего учебного года организовать контроль знаний, полученных школьниками в нынешний период обучения.

Глава государства отметил, что в стране имелись сложности с дистанционным обучением, потому необходимо «объективно оценить результаты, в начале следующего учебного года обязательно организуем контроль полученных за этот период времени знаний, при необходимости выделить дополнительное время на то, чтобы повторить пройденный материал, закрыть пробелы, закрепить материалы», передает РИА «Новости».

По его словам, если какие-то сложности возникли, их нужно будет исправить.

«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», – сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что опыт получения образования в дистанционном режиме обязательно пригодится в будущем, передает ТАСС.

Ранее эксперты оценили опыт двух месяцев дистанционного обучения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в военных образовательных учреждениях

31.03 / Введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки

26.04 / Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

23.04 / Полиция назвала главные преступления периода коронавируса

03.04 / Открыта онлайн-форма для составления реестра частных лабораторий по COVID-19

20.05 / Кровь с антителами для больных COVID-19 сдали уже 600 москвичей

31.03 / Кремль: система здравоохранения работает очень хорошо, но анализ ее работы будет

24.04 / Fox News – число жертв COVID-19 в США почти сравнялось с потерями от войны во Вьетнаме

18.04 / РПЦ приравняла инопланетян к бесам

17.04 / США мобилизовали спецназ на случай эвакуации Белого дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска