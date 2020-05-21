«Гоблин» объяснил, почему князь Ростов в американском сериале стал негром

21.05.2020, 20:16, Новости дня

Очевидно, авторы американского сериала «Великая» сделали персонажей «разноцветными», потому что это «типа смешно», сообщил газете ВЗГЛЯД российский публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

Новый американский комедийный сериал «Великая» про российскую императрицу Екатерину II шокировал российских зрителей актерским составом, так как роль графа Орлова исполняет британец с индийскими корнями, а вымышленного князя Ростова – темнокожий. Пользователи Сети обвинили авторов в несоответствии исторической действительности.

«Если это комедийный сериал, то очевидно, что «разноцветные» персонажи введены туда для смеха. Я так подозреваю. Это типа смешно. Я затрудняюсь представить, какая опора на историю сделана в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», может и его обвиним в антиисторизме? Это же комедия!» – говорит Пучков.

Он также отмечает, что если кому-то из россиян не нравится, какие комедии снимают на Западе, ответ здесь только один: «Снимите свои комедии!». Пусть они будут именно такими, какими человек считает нужными, про свою собственную историю, представленную в положительном свете. «Сокрушаться и возмущаться по поводу того, что снимают на Западе, честно говоря, как-то несерьезно», – считает Пучков.

Ранее недовольство публики из-за актерского состава вызвал вышедший в декабре прошлого года сериал «Ведьмак», в котором оказались темнокожие эльфы и дриады.