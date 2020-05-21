 

Путин распорядился отложить военный призыв для выпускников

21.05.2020, 20:16, Новости дня

В этом году военный призыв для выпускников школ будет отложен, сообщил президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент также заявил, что необходимо выделить дополнительные места в вузах, чтобы на бесплатное обучение могли претендовать не менее 60% выпускников школ.

«Конечно, нам важно обеспечить доступность бесплатного высшего образования, поддержать молодых людей. В Послании предложил ежегодно, начиная с 2021 года увеличивать количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям развития экономики, социальной сферы, и отдавать эти места преимущественно в вузы регионов. Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», – сказал Путин.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что план по весенней призывной кампании в РФ выполняется. Путин подписал указ о призыве 30 марта, он начался 1 апреля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В центре Москвы из машины украли рюкзак с 4 миллионами рублей

21.05 / Киев сообщил о гибели в Донбассе командира батальона «Луганск-1»

09.04 / Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом

08.04 / Старейший иерарх УГКЦ умер от коронавирусной болезни

24.04 / Банкам выделили 6 млрд рублей для возмещения недополученных доходов из-за ипотеки в 6,5%

07.04 / Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм покинула свой пост

08.04 / Трамп: в США в ближайшее время произведут 110 тысяч аппаратов ИВЛ

24.04 / ВОЗ обновила данные по коронавирусу в мире

02.05 / Общество: Переболевшие рассказали, как им удалось победить коронавирус

03.05 / В Швеции от COVID-19 умер украинец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска