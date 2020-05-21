 

Технологии: Задолго до Илона Маска: кто запустил первую в мире частную космическую ракету. Премьера документального фильма

21.05.2020, 20:10, Разное

В 1975 году была запущена первая в мире частная космическая ракета. Запуск произошел из центра Африки, с ракетного полигона в Заире. Документальный фильм Оливера Швема “Лети, ракета, лети” рассказывает об истории частной акционерной компании OTRAG, ее создателях, дружбе с диктаторами и конкурентах



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