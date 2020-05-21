 

Редкая вольность: Кейт Миддлтон одела джинсы скинни и рубашку с декольте

21.05.2020, 20:09, Разное

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлон недавно разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором предстала в довольно смелом для титулованной особы наряде. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
Недавно Кейт Миддлтон решила помочь в процессе высадки растений в RHS Back to Nature garden, который является личным садом герцогини. На фотоснимке, запечатлевшем активное участие титулованной особы в этом увлекательном занятии, она продемонстрировала довольно смелый look, состоящий из ярко-синих джинсов скинни и серой хлопковой рубашки. Образ знаменитости дополнили кроссовки, а собранные в пучок волосы стали демонстрацией вполне повседневной обстановки. Публикацию супруга принца Уильяма сопроводила информацией о том, что традиционная ярмарка цветов в Челси в текущем году пройдет из-за пандемии коронавируса в онлайн-формате.

Примечательно, что часть фолловеров посчитали образ герцогини достаточно “вольным”, что, в первую очередь, касалось облегающего кроя брюк, а также расстегнутой рубашки, открывающей верхнюю часть её тела. Впрочем, большинство посетителей страницы, напротив, выразили свое восхищение Кейт Миддлтон, сопроводив пост звучными эпитетами: “превосходно”, “замечательно”, “удивительно”. Всего за день публикация набрала более 300 тысяч “лайков”. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.



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