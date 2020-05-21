Попова оценила возможность открытия летних лагерей

21.05.2020, 20:08, Новости дня

Летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией, при этом он должен быть организован без выезда за пределы региона, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Летнюю оздоровительную кампанию нужно сегодня планировать и проводить в тех регионах, в которых эпидситуация будет наиболее благоприятной. И на первом этапе, который сегодня нам очевиден, проводить ее нужно в пределах региона пока без выезда детей за пределы региона с учетом ситуации, которая складывается», – передает ее слова ТАСС.

Попова отметила, что детям, которые отправятся в оздоровительные лагеря, не нужно будет соблюдать масочный режим, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен, передает РИА «Новости».

«Учитывая, что вирус с нами надолго, мы постарались выработать такие требования, которые позволят обеспечить безопасность детей, сотрудников, которые будут находиться вместе с ними, и вместе с тем позволит детям отдыхать внутри лагеря без масочного режима, с тем, чтобы отдых был полноценным», – сказала Попова.

По ее словам, будет усилен контроль за состоянием здоровья отдыхающих, также необходимо будет соблюдать меры социальной дистанции.

Она добавила, что в РФ доля несовершеннолетних среди заразившихся коронавирусом не превышает 7%.

Между тем, во вторник в Минздраве заявили, что работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки медперсонала, так как большинство задействованы сейчас в помощи пациентам с коронавирусом.

Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах РФ с 1 июля.