 

Трамп собрался пригласить лидеров G7 в Белый дом

21.05.2020, 20:08, Новости дня

Саммит «большой семерки» (G7) может состояться с большой долей вероятности в очном формате в Белом доме, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Похоже, что G7 может состояться. Вероятно, он пройдет в округе Колумбия, в Белом доме, но есть также небольшая вероятность того, что он состоится в Кэмп-Дэвиде», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что окончательное решение о формате проведения саммита G7 будет объявлено на следующей неделе.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп хочет принять лидеров G7 в июне в Вашингтоне. При этом в марте говорилось, что американский лидер решил отменить июньскую встречу лидеров «Группы семи» в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции.



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