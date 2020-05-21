ООН запустила проект по борьбе с дезинформацией о коронавирусе

21.05.2020, 19:53, Новости дня

ООН запустила инициативу по борьбе с распространением дезинформации касательно распространения коронавируса, сообщила пресс-служба организации.

«Сегодня ООН запускает инициативу «Проверено» по борьбе с растущей проблемой дезинформации о COVID-19 путем увеличения объема и охвата достоверной и точной информации», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в ведомстве, дезинформация распространяется онлайн, в мессенджерах и от человека к человеку».

«Ее авторы используют продуманные методы создания и распространения. Чтобы противостоять этому, ученым и таким учреждениям, как ООН, необходимо донести до людей точную информацию, которой они могут доверять», – отметил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Проект «Проверено», как ожидается, будет предоставлять информацию по трем темам: наука, солидарность и решения. Так, в сфере науки информация будет посвящена спасению жизней от болезни; информация из раздела «солидарность» должна содействовать местному и глобальному сотрудничеству, а раздел «решения» будет призывать к поддержке пострадавших групп населения.

В пресс-службе также пояснили, что инициатива призывает людей во всем мире зарегистрироваться и стать «информационными добровольцами», чтобы делиться надежным контентом и таким образом обеспечить безопасность своих семей и сообществ. Предполагается, что добровольцы будут ежедневно получать проверенный контент, оптимизированный для распространения, с простыми убедительными сообщениями, которые либо напрямую противодействуют дезинформации, либо заполняют информационный пробел.

Руководить реализацией инициативы будет департамент глобальных коммуникаций ООН.

«Департамент будет сотрудничать с агентствами ООН и страновыми группами ООН, влиятельными лицами, гражданским обществом, деловыми кругами и СМИ, чтобы распространять достоверный, точный контент, будет работать с социальными сетями, чтобы искоренить ненавистнические и пагубные заявления, касающиеся COVID-19», – утверждают в пресс-службе.

По мнению замгенсека ООН по глобальным коммуникациям Мелиссы Флеминг, ситуация с распространением дезинформации может усугубиться по мере роста нагрузки на общества и возникновения экономических и социальных последствий кризиса.

«Во многих странах дезинформация, распространяющаяся по цифровым каналам, мешает решению вопросов в сфере здравоохранения и вызывает волнения. Предпринимаются тревожные попытки использовать кризис для продвижения национализма или ущемления меньшинств», – сказала она.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в РФ вызвал негативную реакцию на Западе. Так, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. Позднее в ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения РФ со стороны Евросоюза в дезинформации о коронавирусе «циничными, указав на нечистоплотную попытку отвлечь внимание от своих проблем в борьбе с вирусом».