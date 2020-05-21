 

Трамп допустил заключение с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями

21.05.2020, 19:53, Новости дня

США могут заключить с Россией новое соглашение по контролю над вооружениями, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает агентство Bloomberg.

Трамп, комментируя вопросы о Договоре по открытому небу (ДОН), сообщил о «хорошем шансе» для нового соглашения, передает ТАСС.

«Возможно, мы достигнет соглашения с Россией по договору о контроле над вооружениями, а Китай, возможно, будет в нем участвовать. Посмотрим, что будет», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп объявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Перед этим глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США последовательно разрушают все ограничители в сфере стратегической стабильности.

В МИД России назвали выход Вашингтона из соглашения «прискорбным», и сообщили о плане «Б» в случае выхода США из Договора по открытому небу.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Трамп превратил Открытое небо в предмет торга.



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