“Список памяти” умерших в связи с пандемией российских медиков увеличился в 3,5 раза за 3 недели

21.05.2020, 19:50, Разное

Согласно официальным заявлениям, по меньшей мере 9 479 медиков заразились коронавирусом и более 70 скончались, сообщает агентство Associated Press. Однако ряд экспертов медицинского сообщества уверены, что данные занижены, поэтому создали «Список памяти» – открытый документ, в который самостоятельно заносят сведения о погибших врачах, медсестрах, санитарах, лаборантах и других медработников.

Журналисты издания «Медиазоны» нашли официальное подтверждение гибели 186 человек из этого списка, исключив, в частности, пятерых медиков из Белоруссии. Кроме того, сообщалось, что минимум трое медиков покончили жизнь самоубийством, то есть формально причиной их смерти стал не коронавирус. “Медиазона” подсчитала, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это работник здравоохранения. Это в 16 раз больше, чем в шести странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

Печальный «рекорд» в «Списке памяти» принадлежит Москве — в столице погибло 73 медработника. В Московской области — 40. В Дагестане, где ситуация с распространением коронавируса приобрела катастрофические масштабы, умерло уже 38 медиков. В Санкт-Петербурге пандемия унесла жизнь 20 медработников.

Как ранее сообщал в интервью MedPortal директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев, вместе с коллегами создавший консультационный сервис «Что делать» для помощи врачам, в больницах по всей стране остро не хватает элементарных СИЗ — респираторов, очков, защитных экранов. В лучшем случае их выделяют «ковидным» больницам, а в медучреждениях, которые официально не задействованы в борьбе с пандемией, их нет совсем.

«Мне кажется безумием сама идея разделять больницы на ковидные и не ковидные. Сколько угодно случаев, когда пациенты заражают персонал. Очки, респираторы, экраны, защитные костюмы сейчас нужны всем медикам», – считает эксперт.

По данным целого ряда СМИ и свидетельствам людей в социальных сетях, острый кризис российского здравоохранения, вызванный пандемией, усугубляется давлением на медиков со стороны властей. Ежедневно в новостях и соцсетях появляются сообщения о том, что врачи не могут получить обещанных доплат за работу в экстремальных условиях. На этом фоне начались массовые увольнения персонала больниц: так, в Новосибирске подали в отставку десятки медработников, и еще 40 — во Владимирской области. Сегодня же стало известно об увольнении администратора Кировского клинико-диагностического центра Веры Вотинцевой, рассказавшей о мизерных зарплатах в медучреждении и отсутствии доплат за работу с коронавирусными больными.

По мнению президента Лиги врачей Семена Гальперина, пандемия может еще больше подорвать российскую медицину, которая серьезно пострадала от раскритикованной реформы здравоохранения

«Теперь мы столкнулись с угрозой полного уничтожения медицинского сообщества», – цитирует Гальперина Associated Press.