Кандидатуру Рэтклиффа одобрили на пост главы нацразведки США
21.05.2020, 19:48, Новости дня
Сенат Конгресса США одобрил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру конгрессмена-республиканца от штата Техас Джона Рэтклиффа на пост директора национальной разведки страны.
В ближайшее время Рэтклифф будет приведен к присяге, пишет ТАСС.
Пост директора нацразведки США был учрежден после терактов 11 сентября 2001 года в рамках масштабной реформы американских спецслужб. Он координирует деятельность всех 17 разведывательных ведомств страны.
Напомним, в конце февраля Трамп объявил, что на должность директора нацразведки им выдвинут конгрессмен Джон Рэтклифф.
Перед этим ожидалось, что национальную разведку возглавит скандальный посол США в Берлине Ричард Гренелл, назначенный и.о. директора вместо Джозефа Магуайра.
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